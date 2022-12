Altro giro altra corsa

È Jovic “contro” Cabral anche oggi pomeriggio in Fiorentina-Monaco (ore 15, diretta su Dazn), contrapposizione leale e sportiva tra due compagni di squadra che si stimano e si rispettano al punto da aver già dato origine a qualcosa che somiglia ad un’amicizia in pochi mesi. Ma finora non c’è stata partita: il serbo ha prevalso abbastanza nettamente sul brasiliano. Sia detto, pur non facendo niente di strabiliante, anzi a volte nelle singole gare al di sotto del rendimento atteso e questo, se da un lato conferma le maggiori difficoltà dell’ex Basilea in maniera implicita, dall’altro continua a tenere vive le speranze e le ambizioni di chi finora è stato costretto a rincorrere nelle gerarchie stabilite da Vincenzo Italiano.

Però, è chiaro che a Cabral serve un cambio di passo che, viceversa, in queste amichevoli disputate dalla Fiorentina come preparazione al nuovo inizio di campionato, non c’è mai stato: 0 gol in 211’ dall’Arezzo in avanti è dato che somiglia molto ad un’occasione sprecata. E, difatti, a Jovic è bastato un tempo a Bastia mercoledì scorso – nuovamente senza fare chissà che (una rete – pregevole – annullata per fuorigioco momento più alto) per continuare a ribadire la propria supremazia per il ruolo al centro dell’attacco. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.