Altro giro e altro arbitro (nipote d’arte) mai incrociato dalla Fiorentina. L’Olimpico lo stadio in cui è stato più spesso

La partita di mercoledì sera in programma all’Olimpico con inizio alle 20.45 tra Lazio e Fiorentina sarà diretta da Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Si tratta del nipote di Nicola Ayroldi, che è stato a lungo arbitro nella massima categoria, e figlio di Stefano, assistente di linea anche lui arrivato a sbandierare in Serie A.

Continua l’infilata di direttori di gara con i quali la Fiorentina non ha precedenti. Ayroldi può vantare 12 presenze in Serie A distribuite nell’arco di tre stagioni. Il bilancio è di sette vittorie per le squadre di casa, tre pareggi e due per quelle in trasferta. Per la terza volta arbitrerà all’Olimpico che diventa così lo stadio in cui è stato più spesso a fischiare anche se, finora, lo aveva fatto solo in casa della Roma (anche con la Lazio non ha precedenti).

In questa stagione ha concesso un solo rigore, a favore della Juventus contro la Sampdoria. Non ha espulsioni e viaggia ad una media di cinque cartellini gialli a partita.