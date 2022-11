Altro giro e altro gol per Kokorin, un’incornata però che non regala i tre punti all’Aris

Altro giro e altro gol (il quarto in campionato) per l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Nella partita giocata dall’Aris Limassol contro l’Omonia Nicosia, il russo ha portato momentaneamente in vantaggio i suoi, realizzando una bella rete di testa su azione d’angolo al 39′.

Kokorin, sempre nel primo tempo, ci ha provato anche con un tiro dalla distanza, parato in due tempi dal portiere avversario, mentre nella ripresa ha servito un pallone invitante per Djave, ma la volée di quest’ultimo è stata respinta con i piedi da Uzoho.

Dicevamo momentaneamente perché l’Omonia Nicosia è riuscita a pareggiare al 70′ con Hooper: 1-1 il risultato finale e Aris sempre secondo ma ora a quattro punti di distanza dal Pafos.