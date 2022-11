Altro pareggio per la Fiorentina di Magera: la trasferta di Pisa non smuove la classifica

E’ arrivato un altro pareggio per la Fiorentina Under 15 di Nicola Magera. Nell’incontro di questa mattina delle 11:30 sul campo del Pisa, la compagine dei giovanissimi viola si è imbattuta in uno 0-0 contro la formazione che occupava l’ultimo posto della graduatoria.

Con questo risultato, arrivano a tre i pareggi consecutivi della Fiorentina, che si porta a 7 punti nella classifica generale dopo altrettante giornate. Resta quindi ancora ad uno il conto delle vittorie, che tengono distante dalla vetta, sebbene la zona playoff sia ancora nelle mani dei ragazzi di Magera.