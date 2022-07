Altro poker della Fiorentina nell’ultima amichevole viola a Moena contro la Triestina. Festival di rigori, ma Jovic sbaglia dal dischetto

Per aggiornare la diretta il tasto F5 oppure aggiornate la pagina.

90′ – Finisce qui la partita al Benatti: Fiorentina 4-0 Triestina (6′ Biraghi, 8′ Amrabat rig., 13′ Saponara, 43′ Bonaventura rig.)

85′ – Grande giocata di Ikonè che entra in area lateralmente. Una volta sotto porta, però, il suo assist è troppo corto

82′ – Ci prova subito di testa Gori, palla a lato

80′ – Cambi in casa viola: escono Saponara e Jovic, dentro Ikonè e Gori

74′ – Bel cross di Duncan dalla sinistra per Kouame che svetta di testa. Palla alta sulla traversa

70′ – Ancora Saponara si accentra e prova il tiro, questa volta è il secondo portiere della Triestina Martinez a dire no

68′ – Tantissimi cambi in casa Triestina, mentre nella Fiorentina escono Biraghi, Nico Gonzalez e Maleh, entrano Duncan, Terzic e Kouame

60′ – Saponara spreca una grande occasione. L’esterno viola viene servito con una gran palla e si trova davanti a Mastrantonio. Leggera deviazione del portiere con il pallone che termina di poco sul fondo

60 ‘ – Ancora Gonzalez serve Saponara che ci prova da fuori, respinta del portiere. Palla ancora a Nico che spara alto.

59′ – Nico punta due avversari sulla destra, ne salta uno e prova il tiro. Palla di poco a lato alla destra del portiere

56′ – Ancora Mastrantonio!! Gran parata su Jovic, che però questa volta se l’è mangiato solo davanti al portiere

55′ – Erroraccio della difesa della Triestina con Jovic che riceve palla a centro area, si libera e calcia. Ancora super parata di Mastrantonio. Continua la grande sfida tra i due

52′ – Triestina molto dura sui giocatori viola, fischi del pubblico gigliato

49′ – Grande punizione di Biraghi dal limite che sfiora l’incrocio dei pali e finisce fuori

46′ – Riprende il gioco al Benatti con cambi nella Triestina

45 + 1′ – Finisce il primo tempo al Benatti

45’ – Ci prova con il destro Nico Gonzalez che si accentra dalla destra. Palla di poco fuori

43′ – GOOOOLL!! Giacomo Bonaventura cala il poker per la Fiorentina dal dischetto! Tiro centrale che spiazza Mastrantonio!

42′ – Terzo rigore per la Fiorentina!

39′ – Riprende il gioco, i due coinvolti regolarmente in campo

37′ – Contrasto durissimo tra Amrabat e l’ex viola Lovisa al centro del campo. Giocatori doloranti a terra

36′ – Ci prova la Triestina con qualche sortita offensiva, poco incisiva. La Fiorentina controlla

28′ – Duro colpo per Nico Gonzalez che rimane a terra. L’argentino poi si rialza pronto a continuare

25′ – Amrabat intercetta il rinvio corto del portiere avversario e offre al centro per Jovic. L’attaccante serbo viene atterrato in area, nulla di fatto per l’arbitro. Intanto, cooling break

23′ – Prime gocce in assoluto sul Benatti di Moena dopo 12 giorni di sole pieno

21′ – Saponara con il tiro cross per Jovic. Il serbo non arriva sul pallone e la sfera sfila sul fondo

16′ – Ci prova dalla distanza Nico Gonzalez, ma il tiro è centrale. Respinta del portiere, sul batti e ribatti in area fallo in attacco per la Fiorentina

13′ – GOOOOLL!! Riccardo Saponara sfrutta una papera di Mastrantonio, che poco prima aveva compiuto l’ennesimo miracolo, e appoggia facile in porta. 3-0 viola

12′ – Ancora Mastrantonio su Jovic! Il serbo si fa ipnotizzare dal dischetto. Si rimane sul 2-0

11′ – Ancora rigore per la Fiorentina!

11′ – Grandissima cavalcata di Nico Gonzalez sulla destra che mette in mezzo per Jovic che ci prova a botta sicura. Miracolo del portiere avversario

8′ – GOOOLLL!! Sofyan Amrabat spiazza Mastrantonio dal dischetto!!

8′ – Calcio di rigore per la Fiorentina!

6′ – GOOOOLL!!! Cristiano Biraghi!! Grande giocata di Nico Gonzalez che si accentra dalla destra alla sinistra del campo, scaricando per il capitano viola che trova un gran diagonale vincente!

3′ – Ci prova subito la Triestina con Furlan sulla sinistra, palla in mezzo respinta dalla difesa viola

1′ – Inizia la partita al Benatti: Fiorentina in maglia e calzettoni viola con pantaloncini bianchi, Triestina in completo rosso.

MOENA – Ultimo test per la Fiorentina in Val di Fassa, il quarto della permanenza a Moena, a tre settimane dall’esordio in campionato. E come avversario stavolta c’è la Triestina, altro club di Serie C ma che nella passata stagione si è arresa ai play-off per la promozione in B al Palermo. La sfida contro la squadra di Bonatti servirà da alter ego a quella di ieri con il Trento, per usare il gruppo al completo e dunque con i giocatori che ieri sono stati impegnati per pochi o zero minuti. Appuntamento come di consueto alle 17 al ‘Benatti’ e Fiorentinanews.com seguirà la gara con la sua diretta testuale e con le parole dei protagonisti a fine partita.