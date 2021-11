Altro rientro anticipato dalle Nazionali per la Fiorentina: Maleh torna a Firenze per un problema alla spalla

“Nella sessione di allenamento hanno partecipato tutti i giocatori presenti al campo tranne Youssef Maleh, che si è riunito alla sua squadra per continuare il suo trattamento dopo un accordo tra lo staff medico della squadra nazionale e della squadra italiana Fiorentina”

Con questo comunicato la nazionale marocchina ha annunciato il rientro anticipato a Firenze per Youssef Maleh, che domani farà ritorno in Toscana. Il centrocampista viola ha accusato un problema alla spalla e in questi giorni non si era mai allenato in gruppo. Dopo il problema muscolare di Nastasic, altra tegola per la Fiorentina in vista della partita contro il Milan.