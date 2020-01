Altro segnale di mercato da parte del Wolverhampton?

La Fiorentina è alla ricerca di un centravanti in grado di portare quei gol che fino ad ora sono mancati alla squadra viola. Tra gli indiziati maggiori, Patrick Cutrone, dato il poco minutaggio avuto al momento in Inghilterra. Nel match di oggi del Wolverhampton contro il Watford (in programma alle 16), l’attaccante italiano partirà nuovamente dalla panchina. Altro indizio di mercato?