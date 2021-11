Alvarez e il River Plate aspettano una proposta impossibile da rifiutare, ma se non arrivasse le parti hanno già trovato un accordo tra loro. Un caso molto simile a quello di Milenkovic

Si muove molto intorno a Julian Alvarez, attaccante del River Plate che la Fiorentina ha intenzione di portare a casa nel prossimo mercato di gennaio.

La prima novità non è ottima, perché in Argentina si legge che la Juventus ha inviato un proprio emissario a seguire il giocatore nelle prossime due partite contro Platense e Racing.

Ma più che altro ci sono novità sul possibile rinnovo contrattuale del giocatore. I vertici del River e i procuratori che seguono Alvarez per cercare di estendere il contratto (l’attuale scadrà a dicembre 2022). Alla fine le parti hanno deciso di aspettare fino a dicembre per vedere le offerte arrivate e che arriveranno per l’attaccante.

Nel caso arrivasse non arrivasse una proposta che soddisfa entrambe le parti, di quelle impossibili da rifiutare, l’attaccante firmerà il prolungamento del contratto fino a dicembre 2023. L’idea del giocatore e del suo entourage in questo caso sarebbe quella di continuare con il River Plate almeno fino al Mondiale 2022 in Qatar.

Un caso, giusto per restare in tema Fiorentina, se vogliamo molto simile a quello che si è verificato la scorsa estate con Nikola Milenkovic che, in mancanza di un accordo con un altro club in grado di soddisfare sia lui che i viola, ha poi prolungato il suo contratto coi gigliati.