Alvarez trascina il River Plate: il suo gol manda al tappeto il Platense. “Futuro? Ne parleremo a fine campionato” VIDEO

Non si ferma più Julian Alvarez, attaccante del River Plate nel mirino della Fiorentina. Nella nottata, i Millionarios hanno battuto il Platense per 1-0 grazie ad una rete del talento argentino nel primo tempo. In stagione, Alvarez è arrivato a quota sedici gol in diciassette partite di campionato (quindici nelle ultime undici).

Al termine della gara, l’attaccante classe 2000 ha commentato i numerosi rumors di mercato che lo vedono coinvolto: “Sono concentrato e penso solo al River Plate. Futuro? Mancano ancora alcune partite alla fine del campionato, dopodiché si vedrà”.

Ecco il video: