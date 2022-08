Alvini: “A Firenze abbiamo fatto un’ottima partita, il risultato non ci ha premiato. Ma un Sottil così…”

Alla vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, che è rimasta sconfitta nella prima giornata di Serie A contro la Fiorentina. Il tecnico grigiorosso ha parlato anche del match del Franchi:

“Noi a Firenze abbiamo fatto una partita importante contro una squadra che ha giocato per la Conference League. In questo momento Sottil mette in difficoltà chiunque, bisogna saper leggere la qualità dei calciatori e lì ci sta l’adattabilità alla partita. Per me a Firenze la Cremonese ha fatto un’ottima partita e non è stata premiata solo dal risultato”