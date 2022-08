Alvini: “Domani sera siamo pronti a giocarcela anche ai supplementari. L’esordio in Serie A con la Fiorentina lo sento come un fuoco dentro”

L’allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha presentato in conferenza stampa la prima partita ufficiale della sua squadra, tra una settimana avversaria della Fiorentina. Alla vigilia di Cremonese-Ternana, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, il tecnico fiorentino ha parlato così:

“La squadra si presenta dopo un mese preciso di lavoro con la voglia di passare il turno. Ci siamo preparati nel migliore dei modi per continuare il percorso di questo mese. Sappiamo che sarà una partita diversa da quelle fin qui fatte perché vale il passaggio del turno. Pronti anche a giocare i supplementari. Dobbiamo interpretarlo come percorso da fare per migliorare e arrivare pronti alla sfida di campionato con la Fiorentina“.

Sui calciatori non a disposizione: “Sicuramente non ci sarà Ascacibar, è arrivato con qualche problema e lo staff medico lo sta cercando di recuperare, ma ne eravamo già a conoscenza. L’altro che non ci sarà è Baez. Spero che Bianchetti e Valeri siano della partita”.

Infine sulla partita tra una settimana in Serie A contro la Fiorentina: “Ieri dicevo ai ragazzi che avvicinarsi al debutto è bellissimo, prima alla Coppa Italia e poi alla Serie A. Bisogna arrivarci con gioia, gusto e piacere: io ho già il fuoco dentro. Vogliamo lottare per la salvezza. Quest’anno il progetto è nuovo, lotteremo tutti insieme per il nostro obiettivo”.