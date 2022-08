Alvini: “La Fiorentina non può avere timore della Cremonese. La squadra è forte, ha un pubblico straordinario e la Fiesole spingerà”

Un toscano di Fucecchio che fa il suo esordio su una panchina di A proprio a Firenze, contro la Fiorentina. Parliamo di Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese che sarà il primo avversario dei viola in Serie A.

La sua squadra ha passato il turno in Coppa Italia e ora si appresta ad affrontare questo match che Alvini vede come impegnativo: “Domenica giochiamo contro una squadra che è in Conference League e che si è rinforzata per fare meglio dell’anno scorso. Giochiamo con una squadra forte, con un pubblico al Franchi straordinario, con una Fiesole che spingerà. Andremo a fare la nostra partita rispettando l’avversario ma non credo che la Fiorentina possa aver timore della Cremonese, per lo spessore tecnico e della rosa”.