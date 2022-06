Alvini: “Onorato di fare il mio esordio in Serie A a Firenze. Un po’ me lo sentivo…”

L’allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini ha commentato ai canali ufficiali del club l’esordio nel prossimo campionato contro la Fiorentina: “Non so perché ma me lo aspettavo. Ero convinto che avremmo incontrato subito la Fiorentina e poi una tra le big. In effetti è stato proprio così, visto che andremo prima a Firenze e poi a Roma. Per me sarà l’esordio in Serie A e mi ritengo fortunato che avvenga in una città come Firenze”.