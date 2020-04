Alvino al veleno contro la Juventus: “Il Napoli non ha vinto tre scudetti solo per l’almanacco del calcio e per i disonesti”

Il giornalista partenopeo Carlo Alvino ha pubblicato su Twitter un post polemico nei confronti della Juventus, in riferimento a quel campionato perso nel 2018 a Firenze dopo aver battuto proprio i bianconeri: “Solo per l’almanacco del calcio e per i disonesti il Napoli non ha vinto tre scudetti”. Un bello sfogo quello di Alvino, a cui sicuramente non è ancora andata giù la tripletta di Simeone come d’altronde a tanti tifosi del Napoli.