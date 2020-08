Alvino: “Tare? Parla proprio lui che soffiò un giocatore alla Fiorentina nello stesso modo. A Napoli ci sarebbe stata la rivoluzione”

A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il giornalista sportivo e tifoso partenopeo Carlo Alvino, intervenendo anche sulla vicenda David Silva-Lazio e le dichiarazioni del DS biancoceleste Tare. Queste le sue parole: “Se quello che è successo a Roma con Silva fosse successo a Napoli credo che la polizia avrebbe fatto fatica a evitare le rivolte in piazza dei tifosi azzurri. Parla proprio Tare, che tempo fa rubò alla Fiorentina Milinkovic-Savic nella stessa maniera. Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni. La stretta di mano per alcuni ha un valore, per altri meno”.

