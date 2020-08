Alzi la mano chi ha capito qualcosa di Agudelo: un piccolo spezzone, tra buoni segnali e l’incertezza sul futuro

C’era chi non si ricordava neanche più che la Fiorentina avesse comprato Kevin Agudelo a gennaio e per di più pagandolo anche bene: 12 milioni di euro al Genoa a gennaio e il colombiano è diventato un calciatore viola. Arrivato per rimpolpare il centrocampo ma di fatto mai usato da Iachini, se non in due manciate di minuti finali e ieri per la prima volta da titolare. Difficile essersi fatta un’idea sul classe ’98, in una partita davvero lontana da quelle che abitualmente si giocano in Serie A, tra ambiente caldo e desolato e motivazioni assenti su ambo i fronti. Per di più, Iachini lo ha sostituito dopo un’oretta di match, in una gara comunque non dai ritmi proibitivi, lasciando aperto il dubbio sul fatto che possa far parte o meno della Fiorentina della prossima stagione.

