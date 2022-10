Amadeus: “La Fiorentina merita di stare in alto. Commisso? Credo debba pensare alla sua squadra, più che alle altre”

A La Nazione ha parlato il noto conduttore televisivo e tifoso interista Amadeus, in vista della partita contro la Fiorentina di domani sera. Queste le sue parole: “Sarà una partita delicatissima per noi, parlo proprio del percorso che sta cercando di riprendere l’Inter. La Fiorentina è in ritardo in classifica e segna poco, ma proprio non mi fido, ha risorse per creare problemi a tutti”

E ancora: “Credo che la Fiorentina meriti di stare in alto, proprio come racconta la sua tradizione. E credo che in generale un presidente debba avere la testa sulla propria squadra, piuttosto che sulle altre. Aggiungo che se fossi un tifoso della Fiorentina, mi piacerebbe che i soldi ricavati da Vlahovic fossero stati investiti per portare giocatori importanti, proprio per ricollocare la Fiorentina dove merita”.