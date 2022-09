Amarcord: com’era Salah ai tempi della Fiorentina, prima di diventare uno dei migliori giocatori al mondo – VIDEO

Arrivato in prestito come contropartita tecnica nel passaggio di Cuadrado al Chelsea, Mohamed Salah venne a Firenze da semi-sconosciuto. Un giocatore che solo in Svizzera, con la maglia del Basilea, aveva fatto intravedere qualche giocata interessante. Una delusione in Premier League che fece spalancare gli occhi all’intera Serie A nei suoi sei mesi alla Fiorentina.

Purtroppo poi sappiamo com’è andata. La sua partenza a zero in estate per colpa di quella clausola nel contratto e l’esplosione nella Roma di Spalletti. E poi ancora il ritorno in Inghilterra, al Liverpool, stavolta da protagonista con un campionato e una Champions League in bacheca. In questa domenica priva di Viola, eccovi un bel video che riassume tutte le migliori giocate del marocchino nel suo periodo alla Fiorentina (credits @SalahCentral):