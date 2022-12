Amatucci: “Oggi ho fatto un piccolo passo in avanti per il mio futuro. Da aretino vi dico chi mi ha fatto i complimenti”

Lorenzo Amatucci, giocatore della Fiorentina Primavera, oggi in campo con la Prima Squadra nell’amichevole contro l’Arezzo, ha parlato a Teletruria in quanto calciatore nato e cresciuto nell’aretino:

“Grande soddisfazione, quando inizi a giocare questo è il sogno di ogni ragazzino. Oggi ho fatto un piccolo passo in avanti per il mio futuro. Il Viola Club Subbiano mi ha fatto i complimenti, così come i miei nonni, grandissimi tifosi della Fiorentina”

E ancora: “Arezzo? Spero che riescano a risalire nelle categorie in cui meritano di stare”.