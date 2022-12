Amatucci sale in cattedra, Kayode e Favasuli lo seguono: i giovani che hanno intrigato Italiano

Si lamenta spesso il lento e poco frequente travaso di giocatori tra la Primavera e la prima squadra: se non altro questo secondo pre-campionato stagionale ha aiutato a mettere in mostra qualche elemento in più, potenzialmente promuovibile tra i grandi. Su tutti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Amatucci, centrocampista, regista, mediano o come lo si voglia definire: classe 2004, alla Fiorentina più o meno da sempre, e protagonista anche nell’Italia Under 19. Una bella prova d’autorità ieri nel secondo match con il Rapid Bucarest, con diverse giocate tecniche. Amatucci si è piazzato nei due davanti alla difesa, ricordando subito alcuni giocatori del passato più o meno recente per movenze e caratteristiche fisiche (niente nomi ma il riferimento è piuttosto esplicito).

Con lui ottime le sgroppate di Kayode, anche lui un Under 19 azzurro, e la prova invece contro il Borussia di Favasuli, esterno veramente utilizzato a tutta fascia e in tutti i ruoli: non è certo la prima chiamata di Italiano per loro e chissà che qualche minuto non possa spettare anche a loro, dopo quelli concessi a Bianco e Distefano.