Amauri: “Vlahovic è forte ma non costa poco. Fossi la Juventus punterei su altro”

L’ex giocatore della Fiorentina Amauri ha parlato a tuttojuve.com: “Chi per l’attacco della Juventus? Icardi non mi fa impazzire, è reduce da una stagione in cui non è riuscito a segnare a grappoli al Psg. Gabriel Jesus, invece, non lo vedo in uscita dal City, se dovesse andar via per 60/70 significa che poi devi vincer la Champions per forza. Vlahovic è forte, ma anche lui non costa poco. Fossi la Juve punterei su Dybala, potrebbe essere lui il vero acquisto”.