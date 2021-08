Amazon e Champions League: tre ex Fiorentina nella nuova squadra pronta a raccontarci le più grandi sfide europee

La Champions League cambia volto con Amazon Prime Video, che ha presentato quest’oggi l’offerta per il territorio italiano e la squadra di telecronisti e talent.

Come riporta Goal.com, si parte già l’11 agosto, con la diretta in esclusiva della Supercoppa Europea, la prima delle 17 partite che verranno trasmesse sulla piattaforma di Amazon. Su Prime Video sarà disponibile la miglior partita del mercoledì di Champions, con attenzione rivolta ovviamente alle squadre italiane.

Grande ritorno di Sandro Piccinini in telecronaca, che verrà affiancato come seconda voce dall’ex viola Massimo Ambrosini. Nella nuova squadra tanti ex campioni: Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Clarence Seedorf e l’ex bomber della Fiorentina Luca Toni.