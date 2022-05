Ambiente e freschezza: i fattori che la Fiorentina dovrà sfruttare contro la Roma

Il rush finale di stagione, quella in cui la Fiorentina si giocherà la qualificazione all’Europa, è finalmente alle porte. Lunedì la squadra di Vincenzo Italiano affronterà la Roma in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto, dopodiché rimarranno solo Sampdoria e Juventus prima della fine del campionato.

Una partita, quella del Franchi, in cui sarà bisogno della miglior Fiorentina della stagione. Che non corrisponde sicuramente a quella vista nelle ultime partite, che hanno notevolmente complicato la corsa a un piazzamento europeo.

Ci sarà bisogno anche del maggior sostegno possibile da parte dei tifosi presenti sugli spalti dello stadio, che dovranno letteralmente trascinare – o quantomeno provare a farlo – la Fiorentina verso la vittoria.

Ma c’è anche un altro fattore che Biraghi e compagni dovranno sfruttare. Ci riferiamo alla maggior freschezza che inevitabilmente avrà la Viola rispetto alla Roma, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con l’impegno in Conference League che le ha tolto energie preziose per il campionato.

Anche durante il secondo tempo della partita di ieri contro il Leicester, i giallorossi hanno mostrato una condizione fisica deficitaria. E la Fiorentina dovrà fare il massimo per approfittarne, così da continuare a credere fino all’ultimo in una qualificazione in Europa che all’inizio della stagione pareva essere soltanto una lontana chimera.