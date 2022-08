Ambrosini: “Amrabat un trascinatore, da Barak in viola mi aspetto quello che ci ha già fatto vedere a Verona”

L’ex Fiorentina Massimo Ambrosini, attualmente commentatore per Sky Sport, ha parlato della squadra viola a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Contro il Napoli la Fiorentina non ha avuto paura, mi è piaciuta. Amrabat in queste condizioni è un trascinatore, con lui in mezzo si possono permettere di avere due mezzali di qualità. Che Jovic sia un po’ indietro di condizione è evidente, ma deve fare affidamento su se stesso per ritrovarsi sia fisicamente che mentalmente”

E ancora: “In Francia Ikoné era più determinante, alla Fiorentina si è visto poco. Da Barak mi aspetto di vedere quello che ha già dimostrato di saper fare a Verona. Le punte viola e anche Sottil dovranno migliorare in fase realizzativa quest’anno”.