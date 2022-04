Amelia: “Napoli-Roma? Partenopei favoriti perchè più freschi rispetto ai giallorossi. La squadra di Spalletti non meritava di perdere contro la Fiorentina”

Marco Amelia, ex portiere di Roma, Milan e Livorno, è stato intervistato da Sky Sport per fare un pronostico sulla prossima sfida di campionato tra Napoli e Roma: “Vedo i partenopei avvantaggiati perché saranno più freschi rispetto ai giallorossi che hanno giocato ieri in Coppa. Per di più credo che il Napoli non meritasse di perdere contro la Fiorentina”.