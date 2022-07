Amerini a FN: “Fiorentina, Luis Alberto è il nome giusto per compiere il salto di qualità. Jovic? Italiano migliora qualsiasi calciatore che ha a disposizione”

In ottica mercato, per un parere a tutto tondo, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato l’ex centrocampista viola Daniele Amerini, oggi agente: “Credo che la Fiorentina abbia fatto gran parte delle operazioni adesso. Per completare la squadra serve solamente un centrocampista di qualità. In mediana occorre un calciatore che possa far compiere il salto di qualità. E il nome giusto può essere Luis Alberto. Se Milenkovic dovesse partire, il serbo dovrà essere rimpiazzato degnamente”.

Su Luka Jovic ha aggiunto: “Italiano è un allenatore che migliora qualsiasi calciatore. Certamente ci vuole voglia e applicazione. Ma il Real Madrid difficilmente sbaglia, quindi significa che il calciatore c’è. Ha margini per tornare quell’attaccante visto in Germania”.