Amerini: “Con Montiel non facciamo l’errore fatto con Vlahovic. Mandiamolo a giocare. La Fiorentina deve aumentare la pericolosità”

L’ex calciatore Daniele Amerini è intervenuto a Lady Radio parlando di Tofol Montiel e Fiorentina: “Gli vanno fatti i complimenti. Non bisogna fare l’errore che abbiamo fatto con Vlahovic, non gonfiamolo troppo. Non è ancora pronto per la Fiorentina, è tornato alla ribalta. In primavera ha giocato normale, bene il gol ma secondo me a gennaio va mandato a giocare. Se Prandelli lo ritiene un titolare ben venga, ma non credo che avrà grande spazio”.

E sulla tattica di Prandelli: “Il trequartista compare sempre nei moduli di Prandelli, sarà una figura importante e fondamentale. Si dovrà crescere con qualunque modulo in pericolosità. Non siamo mai pericoli, si attacca poco la profondità, non si arriva quasi mai sul fondo.