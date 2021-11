Amerini: “Dobbiamo chiedere scusa a Pioli perché lo abbiamo sottovalutato. Il Milan non soffrirà i ritmi della Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a Radio Toscana tornando sulla partita contro la Juventus: “Torreira è un calciatore che dà geometrie e copertura alle mezzali. Amrabat invece è più fisico, ma secondo me è molto più adatto per un centrocampo a due. Italiano sta provando a giocare in modo più intelligente, gestendo di più i ritmi su cui prepara le partite, ma mantenendo comunque grande pressione sui portatori di palla, come testimoniano i due centrali ammoniti e il successivo secondo giallo a Milenkovic su un contrasto in una zona alta del campo”.

E poi ha aggiunto: “Castrovilli? Questo è l’anno della verità. Ha avuto problemi fisici non banali, perché con la pubalgia non è per nulla facile giocare, ma questo inizio di campionato per lui è stato un po’ sottotono. Milan? Non credo che soffrirà gli alti ritmi della Fiorentina anche perché i rossoneri hanno tanta intensità, quasi da squadra inglese. Credo anzi che si debba chiedere scusa a Pioli perché a Firenze lo abbiamo forse un po’ sottovalutato. Italiano e le sue rotazioni di squadra? Secondo me prima o poi uno zoccolo duro, delle gerarchie ci dovranno essere. Non è possibile gestire 25 giocatori tutti sullo stesso livello”.