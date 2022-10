Amerini: “Jovic può far svoltare la stagione della Fiorentina, Kouamè si sta meritando la titolarità. Terzic a destra? Solo in casi di emergenza. E su Venuti…”

Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato a Radio Toscana il momento di forma della squadra viola:

“Quella con gli Hearts è stata una partita facile ma comunque andava vinta, poi ho visto bene fisicamente la squadra. Un giocatore su tutti è stato Jovic, in grande crescita, che può far fare il salto di qualità a questa Fiorentina. Il suo coinvolgimento prima non mi era piaciuto, ma il suo valore è indiscutibile. In attacco è ovvio che avere Gonzalez e Sottil sia importante ma Kouamè oggi si merita il posto: si vede che secondo l’allenatore può dare qualcosa più degli altri. Il campo spesso fa cambiare le gerarchie”.

Poi su Bianco: “In futuro può diventare un giocatore prezioso, credo che debba crescere fisicamente, ma la gestione della palla è nelle sue corde. Per crescere ha bisogno di continuità, ma le esigenze del mister in questo momento gli impongono di doversi affidare a giocatori più di esperienza”.

Infine su Terzic: “Farlo giocare a destra è una soluzione d’emergenza, ha fatto bene è vero, ma secondo me è l’alternativa di Biraghi. Chiaro poi che se ne mancano tanti ci sta di farlo giocare a piede invertito. Venuti è uno di quei calciatori che si applicano e sono sempre concentrati, ma non può essere un titolare se la società vuole fare l’Europa. Credo che non abbia più grandissimi margini di crescita”.