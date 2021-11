Amerini: “Penso che la cessione di Vlahovic non avvenga prima di giugno. Attaccante? Prenderei Berardi perchè…”

Intervistato da Toscana Tv, ha parlato così l’ex centrocampista viola ed oggi procuratore Daniele Amerini: “La Fiorentina cercherà un acquirente per Vlahovic com’è normale che sia. Penso però che fino a giugno l’attaccante serbo resterà in riva all’Arno. Con un allenatore come Italiano in panchina e un determinato mercato, la Fiorentina potrebbe anche fare a meno di Vlahovic. Arrivare ad un anno dalla scadenza sarebbe molto rischioso”.

Poi sul mercato ha proseguito: “Mayoral, Alvarez e Berardi? Prenderei l’esterno del Sassuolo. Di Alvarez ne parlano tutti bene e potrebbe essere la scommessa vincente. Ma a me piacciono i calciatori che si confermano anno dopo anno e Berardi è uno di questi”.