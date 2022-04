Amerini: “Quando ne prendi 4 in casa devi farti delle domande: l’Europa era ad un passo. Vi dico quando ho iniziato a vedere un calo fisico”

Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato a Radio Sportiva lo scarso momento di forma della squadra di Italiano, puntando il dito verso un aspetto in particolare. Ecco cosa ha affermato:

“Dopo aver subito uno 0-4 in casa bisogna farsi delle domande. Le ultime due partite ridimensionano una stagione positiva, ma il tempo non è ancora finito. La Fiorentina si è fermata sul più bello: vincendo contro Salernitana e Udinese avrebbe avuto l’Europa ad un passo. Quando ero a Torino per Juventus-Fiorentina avevo già visto qualche segnale di calo fisico della squadra”.