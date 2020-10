Amerini: “Se Cutrone raggiungerà le quindici partite da titolare, vuol dire che vale il prezzo del riscatto. Quarta ci stupirà, vedo male Lirola”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato a Lady Radio: “Cutrone? Non credo che a Iachini interessi la questione del riscatto obbligatorio in caso di determinate presenze. In ogni caso, se Cutrone facesse davvero quindici partite da titolare vorrebbe dire che se le merita, e quindi la cifra del riscatto diventerebbe congrua. Modulo 4-3-3? Ci sarebbero delle incognite, a partire da Ribery che ormai l’esterno d’attacco non lo fa più. Al massimo proporrei un 4-3-1-2, ma i numeri lasciano il tempo che trovano. I giocatori li devi mettere in campo in modo che diano il massimo delle loro qualità. Dove può arrivare la Fiorentina? Secondo me sarà ottava a fine stagione e settima a fine campionato, mentre mi auguro un cammino lungo in Coppa Italia, almeno fino alla semifinale. Rivelazione e delusione della Fiorentina? Se troverà spazio mi aspetto grandi cose da Martinez Quarta, mentre secondo farà fatica a emergere Lirola“.

