Amerini: “Sulla carta, tra Fiorentina e Venezia non c’è partita. Che rammarico per quell’autogol contro la Juventus”

Per parlare di Fiorentina-Venezia, il doppio ex Daniele Amerini è intervenuto a TMW News. Queste le sue parole sul match di domani al Franchi: “Per la Fiorentina è una sfida insidiosa ma sulla carta non c’è partita anche se i viola stanno giocando meglio in trasferta che in casa. E’ l’occasione migliore comunque per aggredire chi sta davanti”

E ancora: “Poi ci sarà la sfida di ritorno di Coppa Italia con la Juventus e c’è il rammarico per i viola per il gol preso all’andata. La Juve ha ritrovato alcuni giocatori e sarà complicata, ma la Fiorentina anche contro le big ha sempre fatto la partita, non ha nessun timore e impone quasi sempre il gioco. Grandi meriti a Italiano che ha saputo aspettare certi giocatori che sono cresciuti anche in base alle sue motivazioni e indicazioni”.