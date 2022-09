Amichevole contro il Brasile, la ct Bertolini convoca tre giocatrici della Fiorentina. C’è una sorpresa in attacco

Un mese dopo la vittoria che ha permesso alla Italia Femminile di festeggiare la seconda qualificazione consecutiva al Mondiale, le Azzurre torneranno in campo per prepararsi alla fase finale della competizione che si disputerà nell’estate del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Lunedì 10 ottobre ci sarà un’amichevole con il Brasile e per la sfida la ct Milena Bertolini ha convocato ben tre giocatrici della Fiorentina. Di seguito l’elenco delle convocate, tra cui figura in attacco anche la numero dieci Catena che ha avuto un ottimo inizio di stagione:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Elisa Polli (Inter).