Amici/nemici. Più dualismi che faranno la differenza?

Kouame vs Vlahovic, Cutrone vs Kouame, Vlahovic vs Cutrone. La Fiorentina da giorni ribadisce che per quanto riguarda il reparto avanzato, la compagine gigliata è a posto così e dunque può essere schiacciato il pulsante start sul toto-attaccante titolare. Al debutto contro il Torino, il posto tanto ambito è toccato a Christian Kouame che nonostante una prestazione altalenante, ha avuto modo di impegnare più volte l’ottimo Sirigu che contro l’ivoriano, si è fatto trovare prontissimo. Contro l’Inter toccherà ancora al numero 11 o Iachini sfoglierà la margherita offensiva? Il tecnico della Fiorentina si ritrova in casa un attacco giovane ma con caratteristiche diverse che potranno permettere alla Fiorentina di cambiare assetto anche a gara in corso. Inoltre tra Vlahovic, Cutrone e Kouame c’è un ottimo rapporto; “rivali” in campo per un posto da titolare, amici fuori. Per un dualismo a tre che potrebbe fare le fortune viola…

