Amore mai sbocciato: Cristoforo e l’addio alla Fiorentina

Reduce dalla vittoria dell’Europa League col Siviglia, Sebastian Cristoforo non è mai riuscito a dare un contributo significativo alla Fiorentina. L’uruguaiano classe ’93 è arrivato a Firenze ormai quasi 4 anni fa, ma di lui vi sono poche tracce. Appena 12 presenze da titolare in 3 anni e mezzo, 6 delle quali tra Europa League e Coppa Italia, corredate da una rete.

Da 1:55 in poi, le immagini dell’unico gol viola di Cristoforo, con un preciso destro dal limite dell’area.

Una semplice comparsa, pagata però quasi 4 milioni, corredati da un ingaggio compreso tra i 600.000 e i 700.000 annui per 5 anni. Sulla carriera del classe ’93 pesano i gravi problemi al ginocchio, che lo hanno costretto a quasi un anno e mezzo di assenza forzata dai campi ai tempi del Siviglia. Un calciatore troppo gracile e compassato, che in Italia non è mai riuscito ad imporsi minimamente. Il prestito al Getafe della passata stagione non è servito a rivalutare il calciatore, che si è nuovamente spostato all’Eibar grazie all’abilità del procuratore Casal, capace di trovargli sempre una sistemazione.

L’accordo tra la Fiorentina e la squadra basca prevede che con 10 presenze di almeno 45 minuti Cristoforo si trasferirebbe a titolo definitivo in Spagna. Sono già 4 i gettoni utili ai fini del riscatto condizionato, ma la brusca interruzione della stagione rischia seriamente di vanificare tutto. E Cristoforo è pronto a tornare ancora a Firenze, forte di un contratto con scadenza a giugno del 2021.