Amoroso: “La Fiorentina è favorita nel derby, per la Champions è dura però. Davanti alla difesa ci vedo Mandragora…”

Una carriera divisa in particolare tra le due realtà di Firenze ed Empoli per lui, toscano di Pisa, Christian Amoroso a fottoballnews24 ha parlato sia della sua Fiorentina che del derby che arriva domani: ”Ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Fiorentina, non riuscendo mai ad esordire. L’esordio nei professionisti arriva con l’Empoli, per poi ritornare alla Fiorentina dove sono stato fin quando non c’è stato il fallimento. Quando io facevo Primavera e prima squadra ad allenare quest’ultima c’era Ranieri e molti campioni come Batistuta, Rui Costa, Toldo. L’ambiente era ottimo, ho un buon ricordo perché Ranieri è una brava persona ed un ottimo allenatore.

Ci sono stati bei momenti e momenti brutti come quelli legati al fallimento. Tra i momenti ne dico due: l’inizio del campionato 1998/1999 in cui facemmo 4 vittorie consecutive. In quel periodo quando giocavamo al Franchi sotto la Curva Fiesole era un delirio. I tifosi non ti facevano nemmeno toccare terra, sembrava di volare. Ovviamente poi menziono la partita di Champions League al Camp Nou contro il Barcellona. Ricordo che durante il riscaldamento non c’era nessuno, visto che lì è buona abitudine arrivare allo stadio poco prima della partita. Poi quando uscimmo per giocare c’erano 90.000 persone, un’emozione indescrivibile.

Il derby? Vedo favorita la Fiorentina perché è un pochino più attrezzata, però l’Empoli è una squadra tosta, aggressiva e che fa un buon calcio. Chiaro che i valori in campo sono diversi, perché la Fiorentina ha più qualità e quindi sulla carta dovrebbe vincere la Viola. Ma essendo un derby sarà una partita difficile da decifrare, mi auguro che sia un bello spettacolo.

Obiettivo Champions League? E’ dura, perché ci sono sicuramente 4 squadre più attrezzate della Fiorentina. Per sapere se Jovic è l’uomo giusto bisogna aspettare, io credo tanto in Cabral che può esplodere definitivamente. L’arma in più è Vincenzo Italiano, allenatore interessante, innovativo e che fa giocare bene la squadra. Se i giocatori lo seguono come lo scorso anno, la Fiorentina si potrà realmente divertire.

Chi in regia? La Fiorentina ha preso Mandragora, quindi penso che giocherà lui in quel ruolo. Si tratta di un bel giocatore che detta i tempi e può fare molto bene. Chiaro che Torreira ha fatto anche diversi gol, ma questo è anche nelle corde di Mandragora segnare 4-5 gol. Per me è la soluzione più giusta, più equilibrata”.