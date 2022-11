Amoruso: “A Milano per provare a vincere. Italiano sarebbe stato un pazzo a non cambiare nulla”

L’ex viola Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno, parlando di Fiorentina e della prossima partita contro il Milan: “Italiano sarebbe stato un pazzo a non cambiare qualcosa in questa squadra, ma l novità si sono viste. Non a caso Bonaventura ha segnato due gol di fila. Contro la Salernitana è stata una vittoria strameritata, se nel primo tempo la Fiorentina avesse segnato 3 o 4 gol non avrebbe rubato nulla”.

“Ikoné? Ieri ha fatto un paio di cose eccezionali, ha avuto tante situazioni di uno contro uno, nelle quali è devastante. La Fiorentina deve andare a Milano per provare a vincerla, anche se i rossoneri sono obbligati ai tre punti vista la fuga del Napoli. In caso arrivassero tre punti si potrebbe cominciare a fare un certo tipo di ragionamento. Mercato? Non credo si andrà a cercare un attaccante. Mettere insieme Cabral e Jovic sarebbe fantastico”.