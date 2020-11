Amoruso: “Alla Fiorentina manca la punta centrale. Commisso? Se le cose continuano così, si stuferà”

L’ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, Lorenzo Amoruso, ha parlato così a La Toscana Nuova: “Come giudico l’inizio della Viola? E’ un campionato particolare. Non c’è un obiettivo per questa stagione, la società non si è espressa. Vediamo cosa riusciranno a fare i giocatori. Iachini? E’ un ottimo allenatore. Se però pensavamo di ottenere da lui il calcio “champagne” non abbiamo capito che non è la sua caratteristica. Se voleva questo, la Fiorentina ha sbagliato a confermarlo. Le sue squadre non sono mai state così. Dal mercato sono stati presi buoni giocatori, ma manca la punta centrale che doveva arrivare prima di tutto. Capiremo se ciò che abbiamo in attacco crescerà o meno. L’anno scorso nel reparto offensivo non siamo riusciti a fare la differenza. Poi non mi è piaciuta l’operazione di Chiesa: tu hai ceduto il tuo giocatore migliore che oggi sfrutta la Juventus e però al momento non ne hai tratto beneficio, non hai incassato. Commisso? E’ partito a razzo, poi le cose si sono rallentate. Da americano è arrivato con la sua mentalità, ma purtroppo in Italia le questioni burocratiche frenano tutto. Spero riusciremo davvero a vedere le qualità di Commisso. Credo che però dopo un po’, se le cose continuano così, si stuferà”.

