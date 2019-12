Amoruso: “Anche se la Fiorentina avesse pareggiato, ci sarebbe stato comunque l’esonero. Montella non ha mai cambiato nulla, solo lui non ha visto cose…”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso a Radio Bruno ha analizzato così l’attuale situazione gigliata: “La sosta natalizia era la più ovvia per creare le condizioni di cambiare il tecnico. I numeri di Montella sono stati disastrosi. Io penso che se anche fosse arrivato il pareggio contro la Roma, la società lo avrebbe esonerato comunque. Non c’è mai stato un filo conduttore tra lui e la squadra. Gli avversari hanno preso delle precauzione alla Fiorentina e Montella non ha mai cambiato nulla. Lo hanno visto tutti, possibile che lui non l’abbia visto? Quando devi cambiare qualcosa devi appoggiarti su qualcosa che funziona bene”.