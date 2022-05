Amoruso: “C’è un motivo se Quarta non gioca più: la coppia titolare ha una grande intesa. Spero che Milenkovic rimanga qui per tanti anni”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruno della prestazione di ieri sera in generale della squadra e nello specifico dei centrali di Italiano. Sentite qual è stata l’opinione di Amoruso:

“Ieri sera Igor e Milenkovic hanno fatto talmente bene che è difficile dire chi vada meglio, tra di loro sta crescendo una partnership. L’aiutarsi a vicenda per due centrali è fondamentale. La stagione di Igor è da incorniciare e su Milenkovic spero che rimanga qui altri anni. C’è un motivo se Quarta non gioca, anche perchè era stato preso per fare il titolare…”

E su Italiano ha poi aggiunto: “Non era abituato a gestire le energie della sua formazione giocando due volte a settimana. Se non si arrivasse in Europa i rimpianti andrebbero in quelle partite perse. Ad ogni modo il percorso di crescita è iniziato”.