Amoruso: “Certi errori sono stati da dilettanti. La Juventus lascia giocare alti, dobbiamo esser bravi. Quarta è svalutato”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina deve approcciare bene la gara. Dobbiamo guardare in casa nostra e sfruttare le nostre risorse, ma soprattutto non fare cavolate. Abbiamo rischiato tantissimo e perso troppi punti, in un modo che fa arrabbiare, con errori da dilettanti”.

E aggiunge: “La Juventus ti lascia giocare tantissimo, ha grandi problemi anche lei. Per questo scenderei in campo con un 4-3-3, vorrei andare a prenderli alti. Dobbiamo saper usare a nostro vantaggio la loro fase di costruzione, poco sviluppata. È anche vero che sei domeniche fa, sembravamo esser messi meglio. Tridente? Io sceglierei Ikoné, Nico González e Cabral, però li prendo da parte uno ad uno e li sprono a cambiare atteggiamento, perché non mi stanno piacendo ultimamente. Darei una chance a Quarta sulla destra, stiamo rischiando di svalutarlo”.