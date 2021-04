Amoruso: “Gattuso ha delle idee di calcio solide. Potrebbe dare la sveglia a tanti calciatori attuali della Fiorentina…”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto così a Radio Bruno: “Gattuso? Penso che sia migliorato tanto da quando ha iniziato a fare questo mestiere, ha delle idee di calcio solide. I giocatori che si risparmiano non li mette in campo, potrebbe essere l’atteggiamento giusto per dare una sveglia a certi calciatori che sono nella rosa della Fiorentina. Al di là dei soldi chiede molto a sé stesso, oltre che alla squadra”.