Amoruso: “Gattuso non verrà perché alla Fiorentina c’è tanto da costruire e pochi presupposti per farlo. Juric? Sarebbe come ammettere di aver sbagliato due volte”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Gattuso fa del lavoro il suo credo e si è circondato di ottimi collaboratori, a partire dal suo vice Gigi Riccio. Alla Fiorentina c’è tanto da costruire e al momento non ci sono i presupposti giusti per farlo. Se l’obiettivo è crescere piano piano, Gattuso non è l’allenatore giusto”.

E poi ha aggiunto: “Juric è il profilo ideale per questa squadra, è pragmatico, ha un’idea di gioco e non ha pretese di grandi acquisti, oltre ad essere un allievo di Gasperini. Avendo sentito parlare Commisso, però, temo che non lo prenderà. Avendolo “scartato” l’anno scorso, sarebbe come ammettere di aver sbagliato due volte”.