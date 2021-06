Amoruso: “Gonzalez è un nuovo Di Maria e Gattuso avrà grandi poteri sul mercato. Ribery? Innamorato del pallone ma…”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso a Radio Bruno ha parlato del calciomercato che verrà in ottica viola: “Per me Nicolas Gonzalez è un nuovo Di Maria. Lui fa parte della nuova generazione del calcio argentino. L’idea della Fiorentina è giusta. Penso proprio che Gattuso avrà grandi poteri nel decidere chi arriva. Ribery? E ‘po’ innamorato del pallone però potrebbe tornare molto utile per spezzoni di partite”.