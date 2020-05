Amoruso: “Ho il dubbio che le società abbiano nascosto qualche contagio. Iachini non potrà mai mettere in campo una squadra spettacolare”

In un’intervista a FootballNews24 ha parlato l’ex giocatore viola Lorenzo Amoruso, intervenendo sull’attuale situazione in Serie A e su tanti temi riguardanti la Fiorentina. Queste le sue parole: “Lo sappiamo tutti che Lotito vuol sempre passare come l’intelligentone della classe e quest’anno, essendo uno dei protagonisti, forse ha alzato ancora di più la voce. Ma non mi sono piaciute tante cosa che ha detto. Da tempo non vedo/sento molti giocatori anche sui social, non voglio fare il malpensante ma ho il dubbio che molte società abbiano nascosto casi di positivi al Coronavirus. Il progetto di Commisso è bellissimo, ha ascoltato fin da subito i tifosi. A chiesa ancora manca molto per esplodere definitivamente, ma non credo che se vada in una grande squadra possa trovare difficoltà nel trovare spazio. Non potrai mai chiedere a Iachini di mettere in campo una squadra spettacolare, ma è un tecnico nel quale puoi sempre credere. Spalletti? Non so se arriverà, ma è adatto al progetto, mi piacerebbe vederlo a Firenze”.