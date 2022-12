Amoruso: “Impossibile comprare un centravanti senza far uscire qualcuno. Su Jovic c’è stato un eccesso di fiducia”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “In attacco, la Fiorentina non può fare un altro passo, tipo prendere un’altra punta a 15-20 milioni, senza vendere uno dei due centravanti che già hai. Mi sembra anche una mossa abbastanza logica. Se la Viola riparte così all’inizio del campionato, si ritroverà comunque qualche problema di troppo“.

Su Luka Jovic: “Non è mai bello dire ‘te l’avevo detto’, eppure chi conosce il calcio sapeva già che Jovic non è una scommessa, è una grandissima scommessa. Tutto è plausibile per il suo acquisto, ma la verità è che la Fiorentina non aveva (e non ha) un centravanti che garantisca un certo rendimento. C’è stato un eccesso di fiducia, sull’acquisto del serbo”.