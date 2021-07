Amoruso: “Italiano da giocatore aveva belle idee. Con lui chi si allena bene gioca, sennò sta fuori. Pezzella e Milenkovic a quattro dietro non volevano giocarci”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso parlando della nuova Fiorentina di Italiano:

“Da giocatore era molto ordinato e aveva belle idee. Lo scorso anno ho potuto capire cosa pretende dalla sua squadra, soprattutto dagli esterni. Fa giocare bene chiedendo velocità e concretezza. Al posto suo avrei cercato subito di capire qual è il problema, valutando i giocatori in base a quello che possono e vogliono dare”.

Poi sui partenti in difesa: “Sarà arrivato all’orecchio di tutti che Pezzella e Milenkovic a quattro dietro non volevano giocarci. Non so come andrà, ma con Italiano chi si allena bene gioca, sennò sta fuori”.