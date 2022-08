Amoruso: “Italiano deve capire che non può cambiare i giocatori di continuo. Ancora non ho visto una grandissima Fiorentina”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione della Viola di Italiano, tra il turnover di domani contro l’Udinese alla solidità del reparto arretrato. Ecco un estratto delle sue parole:

“Sul turnover di Italiano dico che non si possono cambiare i giocatori in continuazione, ma devi tenerne almeno 7/8 fissi. Ancora non ho visto una bella Fiorentina, anche col Napoli solo degli sprazzi. Vorrei vedere questa rosa in un 4-2-3-1. Anche a partita in corso, in quelle situazioni in cui c’è da recuperare. Jovic da solo in attacco sta mostrando delle evidenti difficoltà”.

Poi un commento sulla difesa: “Igor e Milenkovic insieme danno grandi garanzie. La fase difensiva sta facendo molto bene, Italiano sta facendo giocare anche Quarta che non era stato proprio brillante nelle prime uscite. Il Mondiale deve stimolarlo a fare bene ed è giusto che si possa giocare le sue chances”.