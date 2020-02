Amoruso: “La difesa della Fiorentina stasera dovrà fare una partita intelligente. Rebic a Firenze…”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno per commentar ei principali temi in vista della sfida di questa sera tra i viola di Beppe Iachini e il Milan di Stefano Pioli. Queste le sue parole: “Stasera voglio osservare la marcatura di Milenkovic su Ibrahimovic. Il serbo può, per caratteristiche e struttura fisica, può dire la sua contro lo svedese. A volte va seguito a uomo, in altre occasioni bisogna essere attenti a non farsi portare troppo alti. La difesa della Fiorentina dovrà fare una gara molto aggressiva ma allo stesso tempo intelligente. Rimpianto Rebic? A Firenze qualche problema caratteriale l’ha avuto. Ha partecipato a tre diversi ritiri estivi ed è stato sempre scartato. Questi sono aspetti che vanno presi in considerazione quando si valuta un giocatore. Credo che andasse un po’ inquadrato dal punto di vista tattico, a Firenze non ci sono stati allenatori che hanno perso qualche ora in più dietro di lui. Non scordiamoci che quando approdò a Firenze si presentò come un’esterno d’attacco. Adesso fa la seconda punta ed ha tutto un altro rendimento”